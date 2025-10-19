JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za nedelju
RUTINSKI smo pogodili sva tri predloga, istome se nadamo i danas.
Njih možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova:
Nedelja
15.30 Frajburg - Ajntraht Frankfurt |1+&2+ (1,37)
21.00 Hetafe - Real Madrid 2 (1,45)
Ukupna kvota: 4,41
Ajntraht redovno igra na golove, sve njegove utakmice broje dosta pogodaka i ništa manje ne očekujemo protiv Frajburga kojem golovi nisu strani.
Liverpul je imao reprezentativnu pauzu da se konsoliduje posle nešto slabijih rezultata, potrebna mu je velika pobeda da se vrati na kolosek i veliki derbi protiv Junajteda je idealna prilika za to.
Real mora slaviti kako bi dočekao predstojeći "El klasiko" na prvom mestu i očekujemo da rutinski slavi, te tako odogovori Barsi koja je juče slavila protiv Đirone.
