Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za nedelju

В.М.

19. 10. 2025. u 07:00

RUTINSKI smo pogodili sva tri predloga, istome se nadamo i danas.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево ТИП тикета за недељу

FOTO: Tanjug/AP

Njih možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova:

Nedelja

15.30 Frajburg - Ajntraht Frankfurt |1+&2+ (1,37)

17.30 Liverpul - Mančester junajted 1&2-5 (2,22)
21.00 Hetafe - Real Madrid 2 (1,45)

Ukupna kvota: 4,41

Ajntraht redovno igra na golove, sve njegove utakmice broje dosta pogodaka i ništa manje ne očekujemo protiv Frajburga kojem golovi nisu strani.

Liverpul je imao reprezentativnu pauzu da se konsoliduje posle nešto slabijih rezultata, potrebna mu je velika pobeda da se vrati na kolosek i veliki derbi protiv Junajteda je idealna prilika za to.

Real mora slaviti kako bi dočekao predstojeći "El klasiko" na prvom mestu i očekujemo da rutinski slavi, te tako odogovori Barsi koja je juče slavila protiv Đirone.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju

BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju