NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Subota
16.00 Mančester siti - Everton 1&2-5 (1,90)
21.00 Atletiko Madrid - Osasuna 1 (1,38)
Ukupna kvota: 4,54
Siti je u naletu, rapidno se uspinje na tabeli, pobedom bi se bar na kratko izjednačio sa Arsenalom po broju osvojenih bodova, a na ruku mu ide i to što tradicionalo igra odlično protiv Evertona.
Siloviti napad Bajerna će sigurno pronaći put do mreže Dortmunda, ali verujemo i da će Borusija isto učiniti pošto odbrana domaćina ume često da se opusti i pusti veliki broj šansi protivniku, mali broj primljenih golova u domaćem "maskira" taj problem koji će gosti znati da iskoriste kao što su radili rivali Bavaraca u Ligi šampiona.
Za kraj tipujemo pobedu Atletika u večernjem terminu, Čolo je stabilizovao svoju ekipu, Madriđani izgledaju sve bolje, prebrodili su probleme sa starta sezone i verujemo u rutinski trijumf protiv redovne mušterije na "Metropolitanu (8 pobeda Atletika na poslednjih devet duela ovih timova u Madridu).
