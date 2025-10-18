PARTIZAN POBEDOM PREUZIMA PRVO MESTO: "Crno-beli" silno motivisani na teškom gostovanju u Bačkoj Topoli

TRADICIONALNO teško gostovanje očekuje "parni valjak" kojeg će u 12. kolu Superlige Srbije ugostiti TSC (18.30).

FOTO: FK Partizan

Odlično izgleda Partizan ove sezone, Blagojević je pružio šansu mladim igračima i to mu se višestruko isplatilo, što rezultatski, što po povratku publike na stadion i velike podrške koju "crno-beli" imaju gde god igrali.

Rezultatski to takođe izgleda veoma dobro, osam pobeda iz uvodnih deset utakmica dovoljni su trenutno za drugo mesto, a eventualna pobeda na večerašnjem derbiju 12. kola Superlige Srbije bi ih bar na kratko izdigla na vodeću poziciju.

Zvezda trenutno beži "crno-belima" dva boda, ali je i odigrala meč manje uz trijumf na "večitom derbiju", tako da već sada ima izglednu prednosti u borbi za titulu i Partizan joj ne sme dozvoliti da se dodatno odvoji.

Ipak, danas Blagojevićevu četu očekuje tradicionalno veoma teška utakmice i neugodno gostovanje TSC-u, ekipi koju Partizan nije pobedio nijednom na tri prošlosezonska duela, a generalno je samo jednom slavio na poslednjih pet duela sa timom iz Bačke Topole.

Ove sezone "crno-beli" igraju veoma dobro na strani, 13 bodova iz pet duela je najbolji skor u ligi, a dodatno samopouzdanje im daje 17 postingutih golova na tih pet mečeva na strani.

Što se tiče domaćina, on igra po pricnipu toplo-hladno i generalno je to slučaj od kada je ekipu prošle godine napustio dugogodišnji stručnjak Žarko Lazetić.

Nekonstantna igra je glavna odlika TSC-a, često se menjaju treneri, formacije, igrači i jednostavno tako se ne mogu ponoviti rezultati koji su bili izuzetni sa Lazetićem na klupi.

Ove godine, nakon 11. kola zauzimaju osmo mesto na tabeli sa 14 osvojenih bodova, mada negativna gol-razlika od -3 bolje oslikava probleme koji su evidentni u igri TSC od starta sezone.

Mi večeras prednost dajemo Partizanu koji bolje izgleda na terenu, u boljoj je formi i očekujemo da bar na kratko preuzme vodeće mesto na tabeli Superlige Srbije.

