OBA TIMA DAJU GOL: Predlozi za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Petak
20.00 Almere - Kambur GG (1,43)
21.00 Midlsboro - Ipsvič GG (1,80)
Ukupna kvota: 4,29
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
ZVEZDA RUŠI "KRALjA" POSLE TRI GODINE: Crveno-beli su podigli samopouzdanje
17. 10. 2025. u 07:30
3+ TIKET ZA DANAS: Evo današnjih predloga za utakmice na kojima će se mreže tresti
17. 10. 2025. u 09:50
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote
17. 10. 2025. u 09:42
KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Vlahović pred transferom karijere
FUDBALSKI reprezentativac Srbije Dušan Vlahović mogao bi da ostvari transfer karijere.
16. 10. 2025. u 20:10
UZMI ILI OSTAVI: Sergej Milinković-Savić dobio ponudu o kojoj će morati da razmisli
SERGEJ Milinković-Savić je glavna tema u krugovima sportskim medijskim krugovima u Saudijskoj Arabiji
16. 10. 2025. u 19:37
ŠOK! Uhapšeni Luka Vildoza i Milica Tasić
Poznati košarkaš Luka Vildoza i njegova supruga Milica Vildoza uhapšeni su u Bolonji pod krajnje neobičnim okolnostima, koje su uzburkale italijanske, ali i evropske medije.
16. 10. 2025. u 11:16
