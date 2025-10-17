3+ TIKET ZA DANAS: Evo današnjih predloga za utakmice na kojima će se mreže tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas pet utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA PETAK
12.00 Ćindao Hainiu - Šangaj port UG 3+ (1,35)
19.00 Asiriska - Stoksund UG 3+ (1,40)
20.00 Venlo - Emen UG 3+ (1,47)
20.00 ADO Den Hag - Dordreht UG 3+ (1,38)
Ukupna kvota: 5,67
