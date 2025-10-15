Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

15. 10. 2025. u 14:27

ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

ВРЕДИ ПОКУШАТИ: Тикет са ВЕЛИКОМ квотом и још већим ДОБИТКОМ!

Foto Profimedia

Sreda

17.00 Čajka - Kamaz 1 (3,50)

00.30 Botafogo - Flamengo 1 (4,25)
02.30 Atletiko Mineiro - Kruzeiro 1 (3,45)

Ukupna kvota: 51,31

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Đorđa, smem li da ti kažem da si lepa? Predivna mlada žena - to je istina! Trampovo laskanje Melonijevoj
Svet

0 0

"Đorđa, smem li da ti kažem da si lepa? Predivna mlada žena - to je istina!" Trampovo laskanje Melonijevoj

AMERIČKI predsednik Donald Tramp u utorak je odao veliku počast italijanskoj premijerki Đorđi Meloni, rekavši da može da bude "nadahnuće svima". "Đorđa Meloni, VELIKA premijerka Italije, napisala je novu knjigu (...) Đorđa radi neverovatan posao za divan narod Italije (...) Ona je nadahnuće svima", napisao je američki milijarder na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

14. 10. 2025. u 19:36

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ZELENSKOM: Znam šta će tražiti…

TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ZELENSKOM: "Znam šta će tražiti…"