SOKOLOVI ZA PRVO MESTO: Lavovi dolaze na izlet u Bratislavu

SLOVAČKA dočekuje Luksemburg u četvrtom kolu grupe A evropske zone kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.

FOTO: AP/Tanjug

Porazom od Severne Irske u prethodnom kolu "sokoli" su prosuli istorijsku pobedu nad Nemačkom i sada posle prvog dela kvalifikacija, ove tri reprezentacije imajju po šest bodova.

Istovremeno, Luksemburg je izgubio sve svoje mečeve i potvrdio ulogu autsajdera u ovoj grupi.

U gorepomenutom trouglu Slovaci imaju najlošiju gol-razliku koja je u Fifinim takmičenjima odlučujuća za plasman, pa će morati protiv "lavova" danas da poprave tu kolonu u tabeli, ako žele da se nađu bar u baražu za Mundijal.

Naravno, jednim uvom će osluškivati i šta se dešava u Belfastu, gde Severna Irska dočekuje Nemačku. Ako tamo bude nerešeno a Slovačka potvrdi ulogu favorita ovde, eto sokolova na prvom mestu tabele grupe A.

Iako je Slovačka protiv Severne Irske pokazala izvesne slabosti u odbrani, verujemo da će na domaćem terenu protiv Luksemburga stići do tri boda bez primljenog gola.

NAŠ TIP: 1&NG (1,93)

