PRVA OD DVE MEČ LOPTE ZA ČEHE: Neće im biti lako protiv najprijatnijeg iznenađenja kvlaifikacija

DA vam je neko pre početka ovih kvalifikacija za Mundijal 2026 rekao da će utakmica Farska Ostrva - Češka biti odlučujuća u borbi za plasman na finalni turnir verovatno biste ga pogledali čudno. A eto, dešvaa se upravo to.

FOTO: EPA

Pobeda od 4:0 kod kuće nad Crnom Gorom u četvrtak uveče znači bila je istorijska za Farane, a osim toga što je naubedljivija takmičarska u nedugoj istoriji izabranog tima ove danske provincije, ostavila ih je u konkurenciji za drugo mesto za koje se bore upravo sa današnjim rivalom.

Česi su doduše u značajno boljoj poziciji, jer imaju teniskim rečnikom rečeno, dve meč lopte - čak i ako izgube ovde sredinom novembra ih eka lagan posao protiv Gibraltara.

Ali Farani se neće predavati dok postoji nada, a kako god da završe ovaj cuklus kvalifikacija već su ispisali najlepše stranice svoje istorije.

A Česi? Nakon što su pobedili u četiri uzastopne utakmice od novembra 2024. do početka juna 2025. godine, ostvarili su samo još jednu pobedu iz poslednje četiri utakmice i to ih je i dovelo u poziciju da im plasman na SP (tačnije u plej-of) zavisi od ovog gostovanja.

Ipak, treba im se odati priznanje na remiju bez golova protiv lidera grupe i bronzanih sa prethodnog Mundijala Hrvatske. Bez toga bi im posao do kraja kvalifikacija bio značajno otežan jer im onda u slučaju poraza ovde možda ni pobeda protiv Gibraltara ne bi bila dovoljna.

Češka je pobedila u svih osam prethodnih međusobnih okršaja, a samo u poslednjem je primila gol.

Ako žele da pobede danas Česi će morati da pogode mrežu domaćina u rano, jer Farani nisu primili gol u drugom poluvremenu ni u jednoj od poslednjih pet utakmica.

NAŠ TIP: Češka ne daje gol u drugom poluvremenu (2,77)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta