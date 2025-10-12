Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

В.М.

12. 10. 2025. u 08:00

PONOVO su naše sigurice bile dobitne.

FOTO: Tanjug/AP

Pogođeni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Nedelja

18.00 Škotska - Belorusija 1 (1,15)

18.00 Farska Ostrva - Češka 2 (1,42)
20.45 Danska - Grčka 1X&0-4 (1,33)

Ukupna kvota: 2,17

Svim ovim ekipama su potrebni bodovi, bore se što za prvo, što za drugo mesto u grupi i mi verujemo da će zabeležiti pozitivne rezultate.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

