JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
PONOVO su naše sigurice bile dobitne.
Pogođeni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Nedelja
18.00 Škotska - Belorusija 1 (1,15)
20.45 Danska - Grčka 1X&0-4 (1,33)
Ukupna kvota: 2,17
Svim ovim ekipama su potrebni bodovi, bore se što za prvo, što za drugo mesto u grupi i mi verujemo da će zabeležiti pozitivne rezultate.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
12. 10. 2025. u 07:00
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)