LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote

В.М.

11. 10. 2025. u 08:00

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Subota

18.00 Norveška - Izrael 1 (1,22)

20.45 Bugarska - Turska 2 (1,29)
20.45 Estonija - Italija 2 (1,10)
20.45 Srbija - Albanija UG 0-3 (1,23)

Ukupna kvota: 2,13

Predlažemo vam tri glavna fiksa, Norvšeka, Turska i Italija bi trebale slaviti bez ikakvih problema, a pored toga tipujemo malo golova na meču Srbija - Albanija.

Videli smo na prvom međusobnom duelu da bi ovo trebao biti veoma tvrd duel, bez puno gol šansi, u Tirani je bilo 0:0 i nešto slično očekujemo i večeras.

