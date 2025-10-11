LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Subota 18.00 Norveška - Izrael 1 (1,22)



20.45 Estonija - Italija 2 (1,10)

20.45 Srbija - Albanija UG 0-3 (1,23) 20.45 Bugarska - Turska 2 (1,29)20.45 Estonija - Italija 2 (1,10)20.45 Srbija - Albanija UG 0-3 (1,23) Ukupna kvota: 2,13

Predlažemo vam tri glavna fiksa, Norvšeka, Turska i Italija bi trebale slaviti bez ikakvih problema, a pored toga tipujemo malo golova na meču Srbija - Albanija.

Videli smo na prvom međusobnom duelu da bi ovo trebao biti veoma tvrd duel, bez puno gol šansi, u Tirani je bilo 0:0 i nešto slično očekujemo i večeras.

