LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Subota
18.00 Norveška - Izrael 1 (1,22)
20.45 Estonija - Italija 2 (1,10)
20.45 Srbija - Albanija UG 0-3 (1,23)
Ukupna kvota: 2,13
Predlažemo vam tri glavna fiksa, Norvšeka, Turska i Italija bi trebale slaviti bez ikakvih problema, a pored toga tipujemo malo golova na meču Srbija - Albanija.
Videli smo na prvom međusobnom duelu da bi ovo trebao biti veoma tvrd duel, bez puno gol šansi, u Tirani je bilo 0:0 i nešto slično očekujemo i večeras.
