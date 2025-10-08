NA KORAK OD ISTORIJE: "Plave ajkule" se nalaze nadomak debitantskog nastupa na Svetkom prvenstvu!

REPREZENTACIJA Zelenortskih Ostrva danas na gostovanju Libiji (15.00) ima prvu od dve prilike da obezbedi istorijski plasman na Svetsko prvenstvo koje se iduće godine održava u Americi, Kanadi i Meksiku.

Foto Profimedia

Zelonrtska Ostrva malo ko povezuje sa fudbalom, ako iko to i čini sem afričke države, ali uskoro bi to mogli svi činiti jer se popularne "plave ajkule" nalaze nadomak istorijskog plasmana na Svetsko prvenstvo.

Na osam utakmice ova simpatična reprezentacija ostvarila je čak šest pobeda, sakupila 19 bodova i dva kola pre kraja nalazi se na vodećoj poziciji u grupi "D".

Pobedom nad Kamerunom u prošlom kolu odmakla se od od njega na plus četiri, tako da sve što joj je potrebno je jedan pobeda na preostala dva meča kako bi i matematički obezbedila kartu za Severnu Ameriku.

Čak i da danas izgube od Libije, Zelenortska Ostrva ne trebaju paničiti jer u poslednjem kolu imaju zicer protiv Esvatinija na svom terenu, reprezentacije koja nije ostvarila nijedan trijumf u dosadašnjem toku kvalifikacija.

Što se tiče Libijaca, oni danas moraju igraju na pobedu, trenutno su treći u grupi i zaostaju bod za drugoplasiranim Kamerunom, tako da im je pored trijumfa u preostalim mečevima potreban "kiks" petostrukog prvaka Afrike kako bi se dokopali bar drugog mesta.

Podsetimo, prvi iz svake grupe ide direktno na Svetsko prvenstvo, dok četiri najbolje drugoplasirane ekipe igraju plej-of za međunarodni baraž.

Ono što daje veru domaćinu da danas može do pozitivnog rezultata je to što je neporažen kod kuće tokom kvalifikacija, na četiri meča upisao je dva trijumfa uz isto toliko remija i gol-razliku 6:3.

Ovo su ekipe koje igraju dosta tvrd fudbal, na malo golova, to smo videli na njihovom prvom međusobnom susretu kada su Zelenortska Ostrva slavila 1:0 i očekujemo da odigraju još jedan veoma neizvestan, ujednačen meč nalik tom.

NAŠ TIP: |0-1&||0-1 (kvota 1,65)

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta