JOŠ JEDAN POGODAK NAŠE REDAKCIJE! Evo današnjih utakmica na kojima će se mreže "sigurno" tresti

В.М.

08. 10. 2025. u 08:31

PONOVO su naši tipsteri bili na visini zadatka.

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjeg:

3+ TIKET ZA SREDU

18.45 Real Madrid (Ž) - Roma (Ž) UG 3+ (1,47)

18.45 Tvente (Ž) - Čelsi (Ž) UG 3+ (1,32)
20.00 Blekburn U21 - Lejton orijent U21 UG 3+ (1,55)
20.45 Ards - Dungenon UG 3+ (1,85)

 Ukupna kvota: 5,56

 

