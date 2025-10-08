JOŠ JEDAN POGODAK NAŠE REDAKCIJE! Evo današnjih utakmica na kojima će se mreže "sigurno" tresti
PONOVO su naši tipsteri bili na visini zadatka.
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjeg:
3+ TIKET ZA SREDU
18.45 Real Madrid (Ž) - Roma (Ž) UG 3+ (1,47)
20.00 Blekburn U21 - Lejton orijent U21 UG 3+ (1,55)
20.45 Ards - Dungenon UG 3+ (1,85)
Ukupna kvota: 5,56
