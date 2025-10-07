Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

07. 10. 2025. u 08:00

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Profimedia

3+ TIKET ZA UTORAK

18.45 Utreht (Ž) - Fejenord (Ž) UG 3+ (1,53)

20.00 Lejton orijent - Kroli UG 3+ (1,57)
20.00 Roteram - Oldam UG 3+ (1,68)

 Ukupna kvota: 4,04

 

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

