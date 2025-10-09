CRNA GORA MORA DA IGRA NA POBEDU: Četi Mirka Vučinića preko potreban trijumf kako bi održala nade o plasmanu na Svetsko prvenstvo

FARSKA Ostrva i Crna Gora ukrštaju koplja na "Torsvoluru" u četvrtak uveče (20.45), u meču koji bi mogao značajno uticati na borbu za plasman u narednu fazu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Obe selekcije traže treću pobedu u kampanji, ali dok domaćin dočekuje meč u naletu samopouzdanja, gosti iz Podgorice su u ozbiljnoj rezultatskoj krizi.

FOTO: M. Vukadinović

Farska Ostrva, nakon početna dva poraza od Češke i upravo Crne Gore, uspela su da se podignu i osvoje šest bodova iz poslednja tri meča. Pobeda protiv Gibraltara (1:0), koju je doneo Martin Agnarson golom u drugom poluvremenu, donela je preko potreban vetar u leđa.

Ovim uspesima domaćin je došao do treće pozicije u grupi "L", šest bodova iza vodećih Hrvatske i Češke, iako se jasno vidi da tim najviše koristi prilike protiv slabijih rivala.

Poslednji put su Farska Ostrva slavila na svom terenu protiv nekog drugog osim Gibraltara još u septembru 2022. — kada su šokirala Tursku u Ligi nacija.

Ipak, u redovima domaćina sada vlada optimizam: disciplinovana i borbena ekipa pod komandom Hakana Ernstena veruje da može iskoristiti pad forme Crne Gore.

S druge strane, Crna Gora u Toršavn dolazi nakon četiri utakmice bez pobede (tri poraza i jedan remi). Tim Mirka Vučinića odigrao je dva slaba meča u septembarskom terminu – porazi od Češke (0:3) i Hrvatske (0:3) pokazali su dubinu krize.

Jedina svetla tačka u reprezentaciji je talentovani vezista Juventusa Vasilije Adžić, koji sa svega 19 godina postaje jedan od nosilaca igre.

Najbolji defanzivac tima, Adam Marušić, još uvek je van stroja zbog povrede, što predstavlja veliki problem za goste. Uz to, svih poslednjih četiri pobede Crne Gore ostvarene su u Podgorici, a zadnji trijumf na gostovanju dogodio se u martu 2024, u prijateljskoj utakmici protiv Belorusije.

Sastav Farskih Ostrva predvodi ofanzivno raspoloženje Pjetura Knudsena, koji u domaćem prvenstvu beleži čak 18 gol-učešća u 16 utakmica. Uz podršku Turija, veziste koji je ove sezone zablistao u engleskom Grimsbiju, domaćin ima šansu da napravi još jedan veliki rezultat pred svojim navijačima.

Što se tiče predloga, ovi timovi ne igraju napadački fudbal, kombinovano su postigli osam golova na deset odigranih utakmica, a da nas očekuje tvrd meč videli smo na njihovom prvom međusobnom susretu odigranog 25. marta ove godine koji je pripao Crnoj Gori pogotkom Edvina Kuča u 96. minutu (1:0).

Zbog svega toga tipujemo malo golova u Toršavnu.

