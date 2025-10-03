VREDI PROBATI: Potencijalni prelaz na "Bentegodiju"

OČEKUJEMO veoma zanimljiv meč između Verone i Sasuola koji otvara šesto kolo Serije A.

Foto: EPA-EFE/FABIO MURRU

Sasuolo je ekipa koja tradicionalno ume da igra prelaze, ove sezone je par puta imao priliku za to, na mečevima sa Kremonezeom i Udinezeom, ali do njega nije došlo.

Zbog toga kladioničari koji vole ovu igru bi mogli večeras da "pojure" prelaz na obračunu neroverda sa Veronom, jer su u pitanju dva tima koja ne igraju toliko dobro i imaju velike oscilacije u igri.

To pogotovo važi za goste koji nemaju nijedan trijumf do sada i vreme je da ga ostvare, ali neće biti lako to učiniti protiv Sasuola koji je pobedom nad Udinezeom u prošlom kolu (3:1) pobegao iz donjeg doma tabele.

Ne znamo na koju stranu bi prelaz mogao otići, pa vam predlažemo da probate oba za nešto manju uplatu, dok za one koji oće više novca da stave imamo zanimljivu kombinaciju golova.

NAŠ TIP: 1-2 (kvota 38), 2-1 (kvota 38)

PREDLOG ZA GOLOVE: |1+&||2+ (kvota 3,50)

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta