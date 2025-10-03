Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

03. 10. 2025. u 08:00

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

FOTO: -EFE/RONALD WITTEK CONDITIONS

3+ TIKET ZA PETAK

20.30 Hofenhajm - Keln UG 3+ (1,53)

20.45 Gent - Šarleroa UG 3+ (1,70)
21.00 Bornmut - Fulam UG 3+ (1,87)

 Ukupna kvota: 4,86

 

