"PEVCI" ZNAJU KAKO SA BODEOM: Totenhem se ne plaši gostovanja na "Aspmira stadionu"
U drugom kolu grupne faze Lige šampiona gledaćemo obračun Bode glimta i Totenhema (21.00).
Totenhem može biti zadovoljan početkom sezone i uvodnim delom mandata Tomasa Franka koji je letos preuzeom tim umesto Angelosa Postekoglua.
"Pevci" su u vrhu tabele Premijer lige, a uz to su pobedama započeli učešća u EFL kupu i Ligi šampiona.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Najveća promena u odnosu na period pod Postekogluom je to što je danski stručnjak doneo raznovrsnostu u igri gostiju, često menja formacije, rotira veliki broj igrača, defanzivno izgledaju dosta bolje i može se reći da radi veoma dobar posao ako se uzme u obzir kvalitet rivala protiv kojih se takmiči u Premijer ligi.
Današnji rival biće im Bode glimt kojeg dobro poznaju jer su se sastali prošle sezone u polufinalu Lige Evrope. Tada je Totenhem bio više nego dominantan u dvomeču, slavivši prvo pred svojim navijačima 3:1, zatim u gostima s 2:0.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ovoga puta sastaju se u Ligi šampiona, takmičenju koje je Bodeu izmicalo par puta u poslednjih nekoliko godina, ali je sada "žuta horda" konačno uspela da se dokopa grupne faze i ispisala istoriju kluba.
Debi u najjačem evropskom takmičenju bio je poprilično dobar za norveškog šampiona koji je remizirao sa Slavijom u Pragu (2:2). Gubio je Bode 0:2 u Češkoj i delovalo je da je poražen, ali pokazao je veliku borbenost i golovima Basija, odnosno Feta došao do izjednačenja i vrednog boda.
Večeras uloga favorita pripada Totenhemu, "pevci" znaju kako da igraju protiv Bodea, odgovara im napadački fudbal koji forsira domaćin i mogu ga uhvatiti na kontru. Problem može biti neigranje kapitena Romera, pa se opredeljujemo za nešto sigurniji tip, ali i dalje verujemo da će gosti upisati pozitivan rezultat na "Aspmira stadionu".
NAŠ TIP: X2&2+ (kvota 1,55)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
30. 09. 2025. u 07:00
JURIMO ČETVRTI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote
30. 09. 2025. u 08:14
SPLIT U ŠOKU: Stigli brojni navijači, nose zastavu "Krajina živi vječno!" (FOTO)
Najnovije vesti iz sporta šokirale su Hrvatsku.
29. 09. 2025. u 17:25
USRED TENISKE SEZONE: Novak Đoković otišao u Hrvatsku
VEST da je preminuo čuveni teniski stručnjak Nikola Pilić pogodila je mnoge, a možda najviše njegovog najpoznatijeg đaka, Novaka Đokovića. Zbog toga je on rešio da, usred teniske sezone, ode - u Hrvatsku.
29. 09. 2025. u 13:05
KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu
KOŠARKAŠKI zemljotres!
29. 09. 2025. u 12:40
Komentari (0)