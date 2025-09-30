Tip fudbal

"PEVCI" ZNAJU KAKO SA BODEOM: Totenhem se ne plaši gostovanja na "Aspmira stadionu"

В.М.

30. 09. 2025. u 09:30

U drugom kolu grupne faze Lige šampiona gledaćemo obračun Bode glimta i Totenhema (21.00).

FOTO: Tanjug/AP/Martin Rickett

Totenhem može biti zadovoljan početkom sezone i uvodnim delom mandata Tomasa Franka koji je letos preuzeom tim umesto Angelosa Postekoglua.

"Pevci" su u vrhu tabele Premijer lige, a uz to su pobedama započeli učešća u EFL kupu i Ligi šampiona.

Najveća promena u odnosu na period pod Postekogluom je to što je danski stručnjak doneo raznovrsnostu u igri gostiju, često menja formacije, rotira veliki broj igrača, defanzivno izgledaju dosta bolje i može se reći da radi veoma dobar posao ako se uzme u obzir kvalitet rivala protiv kojih se takmiči u Premijer ligi.

Današnji rival biće im Bode glimt kojeg dobro poznaju jer su se sastali prošle sezone u polufinalu Lige Evrope. Tada je Totenhem bio više nego dominantan u dvomeču, slavivši prvo pred svojim navijačima 3:1, zatim u gostima s 2:0.

Ovoga puta sastaju se u Ligi šampiona, takmičenju koje je Bodeu izmicalo par puta u poslednjih nekoliko godina, ali je sada "žuta horda" konačno uspela da se dokopa grupne faze i ispisala istoriju kluba.

Debi u najjačem evropskom takmičenju bio je poprilično dobar za norveškog šampiona koji je remizirao sa Slavijom u Pragu (2:2). Gubio je Bode 0:2 u Češkoj i delovalo je da je poražen, ali pokazao je veliku borbenost i golovima Basija, odnosno Feta došao do izjednačenja i vrednog boda.

Večeras uloga favorita pripada Totenhemu, "pevci" znaju kako da igraju protiv Bodea, odgovara im napadački fudbal koji forsira domaćin i mogu ga uhvatiti na kontru. Problem može biti neigranje kapitena Romera, pa se opredeljujemo za nešto sigurniji tip, ali i dalje verujemo da će gosti upisati pozitivan rezultat na "Aspmira stadionu".

NAŠ TIP: X2&2+ (kvota 1,55)

