TIP PREDLAŽE LIGU EVROPE: Tiket sastavljen od mečeva prvog kola drugog najjačeg međunarodnog fudbalskog takmičenja

В.М.

25. 09. 2025. u 13:00

DANAS se igra drugi dan prvog kola Lige Evrope, a mi smo vam izdvojili nekoliko predloga sa dosta dobrim kvotama koje vredi probati.

Foto: Profimedia

Liga Evrope

18.45 Lil - Bran |1-3&||1-3 (1,85)

21.00 Ferencvaroš - Plzenj X (3,25)
21.00 Rendžers - Genks 1X&|1+||1+ (2,47)

Ukupna kvota: 14,85

