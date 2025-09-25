LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Četvrtak 21.00 Rendžers - Genk |1+&2+ (1,50)

*Do 10.000, bez depozita!

Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!* 21.00 Salcburg - Porto X2 (1,32)

21.30 Real Ovijedo - Barselona 2 (1,24) 21.00 Salcburg - Porto X2 (1,32)21.30 Real Ovijedo - Barselona 2 (1,24) Ukupna kvota: 2,46

Rendžers ume da igra na golove i napadački je orijentisan pred svojim navijačima, a veru u tip daje nam i to što su na četiri od poslednjih pet utakmica Genka oba tima tresla mrežu.

Salcburg je u padu forme, vezao je tri meča bez pobede i razigrani Porto bi trebao osvojiti bar bod na "Red bul areni".

Nakon pobede Reala nad Levanteom, lider La lige je pobegao na +5 od Barselona koja je odigrala meč manje i mora odgovoriti "kraljevskom klubu" pobedom nad Ovijedom našeg Veljka Paunovića.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde