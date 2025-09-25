Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

25. 09. 2025. u 07:55

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Četvrtak

21.00 Rendžers - Genk |1+&2+ (1,50)

21.00 Salcburg - Porto X2 (1,32)
21.30 Real Ovijedo - Barselona 2 (1,24)

Ukupna kvota: 2,46

Rendžers ume da igra na golove i napadački je orijentisan pred svojim navijačima, a veru u tip daje nam i to što su na četiri od poslednjih pet utakmica Genka oba tima tresla mrežu.

Salcburg je u padu forme, vezao je tri meča bez pobede i razigrani Porto bi trebao osvojiti bar bod na "Red bul areni".

Nakon pobede Reala nad Levanteom, lider La lige je pobegao na +5 od Barselona koja je odigrala meč manje i mora odgovoriti "kraljevskom klubu" pobedom nad Ovijedom našeg Veljka Paunovića.

