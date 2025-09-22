Tip fudbal

MILVOL BEZ POSTIGNUTOG GOLA KOD KUĆE: Oba rivala imaju nesigurne odbrane

MILVOL dočekuje Vatford u šestom kolu Čempionšipa na stadionu Den u Londonu.

Domaćin zauzima 16. mesto sa dve pobede, jednim remijem i dva poraza, dok je forma kod kuće loša – dva poraza i gol razlika 0:5. Poslednji meč završili su 1:1 na gostovanju kod Čarltona. 

Vatford je 21. na tabeli sa jednom pobedom, dva remija i dva poraza, a u gostima ima remi i poraz uz gol razliku 1:2. 

Poslednji međusobni susret u martu 2025. završen je pobedom Milvola 2:1 kao gosti.

Oba tima imaju prosečnu odbranu, ali je napad Vatforda bolji od Milvola. Statistički, Milvol je poslednja dva domaća meča izgubio, dok Vatford u gostima nije pobedio poslednja dva puta. Prognoza je maksimum četiri gola u meču, uz moguću pobedu Votforda ili remi.

 

NAŠ TIP: 2-4

