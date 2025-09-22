Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Rijeka "potapa" Vukovar

Žarko Urošević

22. 09. 2025. u 11:35

* Ruski i bugarski CSKA, u užoj konkurenciji za tiket

ТИП ИЗДВАЈА ЗА ПОНЕДЕЉАК: Ријека потапа Вуковар

Printskrin/Jutjub/HNK Rijeka

NAŠ PREDLOG

18.00: Omonija - AEL Limasol  2-3  (2.10)

18.00: SOČI - CSKA 2  (1.65)

18.00: VUKOVAR - RIJEKA  2  (1.50)

19.00: Galatasaraj - Konja  H2  (4.50)

19.00: Randers - Nordsjalend  GG  (1.55)

19.00: ZED - Al Itihad  1  (2.40)

19.30: BOTEV VRACA - CSKA  2  (1.50)

20.00: Marselj - PSŽ  2  (1.80)
20.45: Napoli - Piza  3+  (1.90)

Ostali sportovi

0 7

SRBIJA U NEVERICI: Angelina Topić u velikoj drami osvojila medalju na Svetskom prvenstvu i odlučila - ovo

Dala je sve od sebe, kiša ju je omela da se održi na drugoj poziciji u finalu Svetskog prvenstva, ali Angelina Topić ne očajava. Štaviše, iako je san o još sjajnijoj medalji raspršen u Tokiju, posle osvajanja bronze i to uz sjajno ostvarenje u vidu skoka od 197 centimetara (iz prvog pokušaja) najavljuje da joj tek sad ne pada na pamet da stane. Ovo je, zapravo, bio tek... početak.

21. 09. 2025. u 15:29

