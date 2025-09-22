TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Rijeka "potapa" Vukovar
* Ruski i bugarski CSKA, u užoj konkurenciji za tiket
NAŠ PREDLOG
18.00: Omonija - AEL Limasol 2-3 (2.10)
18.00: SOČI - CSKA 2 (1.65)
18.00: VUKOVAR - RIJEKA 2 (1.50)
19.00: Galatasaraj - Konja H2 (4.50)
19.00: Randers - Nordsjalend GG (1.55)
19.00: ZED - Al Itihad 1 (2.40)
19.30: BOTEV VRACA - CSKA 2 (1.50)
20.00: Marselj - PSŽ 2 (1.80)
20.45: Napoli - Piza 3+ (1.90)
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!
Završeno je Svetsko prvenstvo u atletici, Tokio 2025, pa je poznat i bilans medalja. Srbija ima čime da se ponosi.
21. 09. 2025. u 16:54
SRPSKO ČUDO! Srbija vicešampion sveta u basketu 3x3 za igrače do 23 godine - i to kao najmlađa ekipa na šampionatu!
Muška reprezentacija Srbije u basketu 3x3 za igrače do 23 godine osvojila je drugo mesto na Svetskom prvenstvu 2025! Do srebra se stiglo posle istinske drame i raspleta u poslednjem minutu, a rezultat finala glasio je Srbija - Litvanija 14:19.
21. 09. 2025. u 16:07
SRBIJA U NEVERICI: Angelina Topić u velikoj drami osvojila medalju na Svetskom prvenstvu i odlučila - ovo
Dala je sve od sebe, kiša ju je omela da se održi na drugoj poziciji u finalu Svetskog prvenstva, ali Angelina Topić ne očajava. Štaviše, iako je san o još sjajnijoj medalji raspršen u Tokiju, posle osvajanja bronze i to uz sjajno ostvarenje u vidu skoka od 197 centimetara (iz prvog pokušaja) najavljuje da joj tek sad ne pada na pamet da stane. Ovo je, zapravo, bio tek... početak.
21. 09. 2025. u 15:29
