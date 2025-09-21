JORGANDŽIJE DIŽU FORMU: Domaćin ima veoma ranjivu odbranu
POSLE prve pobede u sezoni uopšte, fudbaleri madridskog Atletika imaju priliku da upišu i prvi trijumf u gostima, kada otputuju na noge Majorci.
Atletiko Madrid je započeo sezonu nešto lošije, ali stvari polako dolaze na svoje mesto, bar kad je o La ligi reč. Doduše i u Ligi šampiona su bili na korak od boda u Liverpulu nakon štro su stigli zaostatsak od 0:2, ali je Virdžil van Dajk ugasio nadu glavom u zaustavnom vremenu.
Majorka dolazi na ovaj meč sa pretposlednjeg mesta na tabeli, sa svega jednim osvojenim bodom nakon četiri kola. Statistika takođe nije na njihovoj strani – u poslednjih pet međusobnih duela sa Atletikom, tim Dijega Simeonea pobedio je svaki put.
Stoga, iako Atletiko još uvek nije na željenom nivou, očekuje se da će kvalitet i potreba za pozitivnim rezultatom doneti pobedu protiv protivnika sa veoma ranjivom odbranom.
Naš tip: 2 (kvota 1.77)
