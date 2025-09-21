Tip fudbal

JORGANDŽIJE DIŽU FORMU: Domaćin ima veoma ranjivu odbranu

Olja Mrkić

21. 09. 2025. u 12:44

POSLE prve pobede u sezoni uopšte, fudbaleri madridskog Atletika imaju priliku da upišu i prvi trijumf u gostima, kada otputuju na noge Majorci.

ЈОРГАНЏИЈЕ ДИЖУ ФОРМУ: Домаћин има веома рањиву одбрану

FOTO: Profimedia

Atletiko Madrid je započeo sezonu nešto lošije, ali stvari polako dolaze na svoje mesto, bar kad je o La ligi reč. Doduše i u Ligi šampiona su bili na korak od boda u Liverpulu nakon štro su stigli zaostatsak od 0:2, ali je Virdžil van Dajk ugasio nadu glavom u zaustavnom vremenu.

Majorka dolazi na ovaj meč sa pretposlednjeg mesta na tabeli, sa svega jednim osvojenim bodom nakon četiri kola. Statistika takođe nije na njihovoj strani – u poslednjih pet međusobnih duela sa Atletikom, tim Dijega Simeonea pobedio je svaki put.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Stoga, iako Atletiko još uvek nije na željenom nivou, očekuje se da će kvalitet i potreba za pozitivnim rezultatom doneti pobedu protiv protivnika sa veoma ranjivom odbranom.

Naš tip: 2 (kvota 1.77)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)