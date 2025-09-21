Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

21. 09. 2025. u 09:50

PREDLOZI koji mogu doneti odličan profit.

ВРЕДИ ПОКУШАТИ: Тикет са ВЕЛИКОМ квотом и још већим ДОБИТКОМ!

Foto: Profimedia

Nedelja

13.30 Genk - Sen Žiloa GG&4+ (3,05)

13.30 Nome Kalju - Levadija Talin 1 (3,80)
17.15 Okser - Tuluz 1 (3,20)

Ukupna kvota: 37,08

