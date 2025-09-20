Tip fudbal

JURIMO TREĆI POGOĐENI TIKET U NIZU! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

20. 09. 2025. u 08:20

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЈУРИМО ТРЕЋИ ПОГОЂЕНИ ТИКЕТ У НИЗУ! Ево нових типова за голеаде у првом полувремену

Foto: Profimedia

Jučeranjši dobitni tiket, koji nam je bio drugi u nizu, možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Subota

15.30 Hofenhajm - Bajern Minhen |2+ (1,90)

16.00 Flora - Tameka |2+ (1,72)

Ukupna kvota: 3,27

