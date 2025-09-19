Tip fudbal

JUČE SMO SE "BRZO" NAPLATILI! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

19. 09. 2025. u 08:30

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЈУЧЕ СМО СЕ БРЗО НАПЛАТИЛИ! Ево нових типова за голеаде у првом полувремену

FOTO: EPA

Jučeranjši dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Petak

13.30 Hougang - Gejlang |2+ (1,80)

15.00 Everton U21 - Aston vila U21 |2+ (1,95)

Ukupna kvota: 3,51

