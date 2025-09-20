NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

Subota 15.30 Hofenhajm - Bajern Minhen 2&2+ (1,45)



18.30 Mančester junajted - Čelsi X2 (1,50)

19.00 Partizan - Crvena zvezda D 1+ (1,43) 18.00 Verona - Juventus X2&0-3 (1,42)
Ukupna kvota: 4,42

Bajern dominira na startu sezone, melje sve svoje protivnike i ništa drugačije ne očekujemo protiv Hofenhajma.

Zna se kako Juventus igra protiv timova iz donjeg dela tabele, tvrdo, na malo golova i ako pobedi to radi uglavnom rezultatom 1:0, 2:0.

Mančester je u rasulu, situacija u klubu je veoma loša i Čelsi koji je jači za Kola Palmera koji se oporavio od povrede bi to trebao iskoristiti osvajanjem bar jednog boda.

Partizan će biti silno motivisan pred svojim navijačima, atmosfera će biti sjajna, poznato je da "crno-beli" igraju napadački, dali su veliki broj golova ove sezone i očekujemo da zatresu mrežu večitog rivala.

