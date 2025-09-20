POTENCIJALNA DRAMA: Valensija i Bilbao u potrazi za iskupljenjem na "Mestalji"
NAKON teških poraza u prethodnim kolima, i Valensija i Atletik Bilbao ulaze u duel sa jasnim ciljem – povratak na pobednički kolosek. Subotnje veče na "Mestalji" donosi dvoboj dva tima koja se nalaze u potpuno različitim situacijama, ali sa sličnim pritiskom na leđima (21.00).
Valensija u ovaj susret ulazi nakon bolnog poraza od Barselone (0:6), što je još jednom otvorilo pitanja o kontinuitetu i stabilnosti ekipe Karlosa Korberana. Pre toga, "slepi miševi" su uspeli da ubeleže sigurnu pobedu protiv Hetafea (3:0), ali su start sezone ipak obeležili oscilacijama – remi sa Sosijedadom i poraz od Osasune pokazali su da ekipa i dalje traži pravu formu. Sa samo jednom pobedom u četiri kola, Valensija se trenutno nalazi u donjem delu tabele i mora da reaguje.
Atletik Bilbao, s druge strane, dobro je otvorio sezonu sa tri uzastopne pobede (Sevilja, Rajo Valjekano, Betis), ali je zatim usledio pad – poraz od Alavesa u La Ligi i neuspeh protiv Arsenala u Ligi šampiona (0:2) pokvarili su atmosferu.
Uprkos tome, Baskijci i dalje stoje solidno – peto mesto i devet osvojenih bodova drže ih u vrhu, na samo tri koraka od lidera Real Madrida.
Statistika međusobnih duela daje dodatnu intrigu: Valensija ima minimalnu istorijsku prednost (75 pobeda naspram 73), ali Bilbao dominira u novijem periodu – čak pet trijumfa u poslednjih sedam utakmica, uključujući oba prošlogodišnja ligaška okršaja (po 1:0).
Kad je reč o sastavima, Korberan nema problema sa povredama, a najveće dileme su oko ofanzivne linije – očekuje se da Luis Rioha dobije šansu, dok bi Danžuma mogao igrati bliže špicu i pomoći Hugu Durou.
Kod gostiju, Valverde mora da menja. Suspendovani su Jeraj Alvares i Aleks Padilja, dok su važni igrači poput Nika Vilijamsa i Benata Pradosa van stroja.
Očekuje se da Injaki Vilijams ponovo zauzme mesto na desnom krilu, dok će Oihan Sanset delovati iza napadača.
Sve ukazuje na tvrd i neizvestan meč, gde će Valensija želeti da se iskupi pred svojim navijačima, dok će Bilbao tražiti prekid negativne serije i povratak u ritam kojim su otvorili sezonu.
Uzimajući u obzir formu, Bilbao deluje stabilnije i bliži je pozitivnom rezultatu. Najrealnija opcija je dupla šansa na gosta, dok je i mali broj golova vredan razmatranja.
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: X2&0-3 (kvota 1,78)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
20. 09. 2025. u 07:00
KOGA BRIGA ZA BASTIJANA ŠVAJNŠTAJGERA? Ana Ivanović: Ne želim da ovo ikada prestane!
"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger se razdvode". Tako su javljali mnogi mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - a naša nekadašnja teniska zvezda, pritom, baš uživa.
18. 09. 2025. u 21:55
RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.
18. 09. 2025. u 19:58
MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju
Najnovije vesti iz Rusije nisu baš lepe po Dejana Stankovića, bivšeg fudbalskog reprezentativca naše zemlje, sada trenera sa prilično bogatim inostranim iskustvom.
18. 09. 2025. u 18:26
Komentari (0)