POTENCIJALNA DRAMA: Valensija i Bilbao u potrazi za iskupljenjem na "Mestalji"

NAKON teških poraza u prethodnim kolima, i Valensija i Atletik Bilbao ulaze u duel sa jasnim ciljem – povratak na pobednički kolosek. Subotnje veče na "Mestalji" donosi dvoboj dva tima koja se nalaze u potpuno različitim situacijama, ali sa sličnim pritiskom na leđima (21.00).

FOTO: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Valensija u ovaj susret ulazi nakon bolnog poraza od Barselone (0:6), što je još jednom otvorilo pitanja o kontinuitetu i stabilnosti ekipe Karlosa Korberana. Pre toga, "slepi miševi" su uspeli da ubeleže sigurnu pobedu protiv Hetafea (3:0), ali su start sezone ipak obeležili oscilacijama – remi sa Sosijedadom i poraz od Osasune pokazali su da ekipa i dalje traži pravu formu. Sa samo jednom pobedom u četiri kola, Valensija se trenutno nalazi u donjem delu tabele i mora da reaguje.

Atletik Bilbao, s druge strane, dobro je otvorio sezonu sa tri uzastopne pobede (Sevilja, Rajo Valjekano, Betis), ali je zatim usledio pad – poraz od Alavesa u La Ligi i neuspeh protiv Arsenala u Ligi šampiona (0:2) pokvarili su atmosferu.

Uprkos tome, Baskijci i dalje stoje solidno – peto mesto i devet osvojenih bodova drže ih u vrhu, na samo tri koraka od lidera Real Madrida.

Statistika međusobnih duela daje dodatnu intrigu: Valensija ima minimalnu istorijsku prednost (75 pobeda naspram 73), ali Bilbao dominira u novijem periodu – čak pet trijumfa u poslednjih sedam utakmica, uključujući oba prošlogodišnja ligaška okršaja (po 1:0).

Kad je reč o sastavima, Korberan nema problema sa povredama, a najveće dileme su oko ofanzivne linije – očekuje se da Luis Rioha dobije šansu, dok bi Danžuma mogao igrati bliže špicu i pomoći Hugu Durou.

Kod gostiju, Valverde mora da menja. Suspendovani su Jeraj Alvares i Aleks Padilja, dok su važni igrači poput Nika Vilijamsa i Benata Pradosa van stroja.

Očekuje se da Injaki Vilijams ponovo zauzme mesto na desnom krilu, dok će Oihan Sanset delovati iza napadača.

Sve ukazuje na tvrd i neizvestan meč, gde će Valensija želeti da se iskupi pred svojim navijačima, dok će Bilbao tražiti prekid negativne serije i povratak u ritam kojim su otvorili sezonu.

Uzimajući u obzir formu, Bilbao deluje stabilnije i bliži je pozitivnom rezultatu. Najrealnija opcija je dupla šansa na gosta, dok je i mali broj golova vredan razmatranja.

