Tip fudbal

I OVO SMO POGODILI! Evo današnjiih predloga za golove

В.М.

19. 09. 2025. u 10:10

JUČE su naši tipsteri bili više nego impresivni.

И ОВО СМО ПОГОДИЛИ! Ево данашњиих предлога за голове

FOTO: Tanjug/AP/Thibault Camus

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjeg:

Petak

20.45 Lion - Anže D 2-4 (1,70)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

20.45 Leće - Kaljari UG 0-2 (1,53)
21.00 Betis - Real Sosijedad D 1-2 (1,62)

Ukupna kvota: 4,21

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju

MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju