Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

18. 09. 2025. u 14:00

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Foto AP

Četvrtak

18.45 Klub Briž - Monako D 2-4 (2,08)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

21.00 Ajntraht Frankfurt - Galatasaraj |1+&||1+ (1,50)
21.00 Njukasl - Barselona GG&3+ (1,75)

Ukupna kvota: 5,46

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPECIJALNO VEČE NA ETIHADU: Povratak De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom

SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom