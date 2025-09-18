PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.
Četvrtak
18.45 Klub Briž - Monako D 2-4 (2,08)
21.00 Ajntraht Frankfurt - Galatasaraj |1+&||1+ (1,50)
21.00 Njukasl - Barselona GG&3+ (1,75)
Ukupna kvota: 5,46
