ŽARKO UDOVIČIĆ: Stop za Lehiju

Žarko Urošević

21. 09. 2025. u 09:00

* Tipuje Poljsku 1

ЖАРКО УДОВИЧИЋ: Стоп за Лехију

Zaglebje – Motor 1

POGON – LEHIJA 1

GORNjIK – VIĐEV LOĐ 1

Lehija je poslednja, ali igra dobro. Posebno pred svojim pristalicama, gde je trijumfima nad Arkom i Katovicama uspela da „istopi“ pet bodova kazne fudbalskog saveza. Ipak, mislim da bi za fenjeraša bilo najbolj da se u prvom od dva vezana gostovanja ne „pali“ mnogo u Sćećinu protiv znatno kvalitetnijeg Pogona.

