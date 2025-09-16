KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
AZIJSKA LIGA ŠAMPIONA
14.15 Buriram junajted - Johor UG 0-2 (sa 2,35 na 2,00)
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
18.00 Šabab Al Ahli Dubai - Traktor 1 (sa 1,90 na 1,75)
AUSTRIJA KUP
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
18.00 Rejhenau - Volfsberger GG (sa 2,25 na 1,80)
LIGA ŠAMPIONA
18.45 Atletik Bilbao - Arsenal 2 (sa 2,00 na 1,75)
18.45 PSV - Rojal union Sent Žiloaz UG 3+ (sa 1,66 na 1,60)
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
16. 09. 2025. u 07:00
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
16. 09. 2025. u 08:15
"DELIJE" NE MOGU DA KUPE KARTE ZA VEČITI DERBI U HUMSKOJ! Navijači Zvezde će biti na dve tribine stadiona Partizana!
Partizan i Crvena zvezda igraju večiti derbi, a crno-beli su saopštili važne vesti vezane za načine na koje se može doći do karata za ovaj prvenstveni okršaj naših najvećih klubova.
16. 09. 2025. u 12:13
PUKLA LjUBAV! Razvode se Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović
Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Ikodinović važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.
16. 09. 2025. u 11:31
UEFA "PRESEKLA": Evo gde se igra Srbija - Albanija nakon što je FSS tražio da se utakmica izmesti iz Beograda!
Srbija i Engleska igrali su prošlog utorka u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tog meča odluke u našoj grupi su izazvale ogromnu pažnju.
15. 09. 2025. u 19:49
Komentari (0)