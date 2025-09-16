Tip fudbal

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka

Тип редакција

16. 09. 2025. u 13:00

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог уторка

Foto: Profimedia

AZIJSKA LIGA ŠAMPIONA 

14.15 Buriram junajted - Johor UG 0-2 (sa 2,35 na 2,00)

18.00 Šabab Al Ahli Dubai - Traktor 1 (sa 1,90 na 1,75)

AUSTRIJA KUP

18.00 Rejhenau - Volfsberger GG (sa 2,25 na 1,80)

LIGA ŠAMPIONA

18.45 Atletik Bilbao - Arsenal 2 (sa 2,00 na 1,75)

18.45 PSV - Rojal union Sent Žiloaz UG 3+ (sa 1,66 na 1,60)

 

