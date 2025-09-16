TIP IZDVAJA ZA UTORAK: Drama u Ajndhovenu
* Sent Žiloaz elitnoj publici želi da se predstavi u najbljem svetlu
NAŠ PREDLOG
18.45: Bilbao - Arsenal 2 (1.80)
18.45: PSV - ST. ŽILOAZ 4+ (2.10)
19.00: Bulonj - Bastija 2 (2.15)
20.00: Blekpul - Berov 1 (1.80)
21.00: Totenhem - Viljareal 2-3 (2.10)
21.00: Real Madrid - Marselj NG (2.20)
21.00: Benfika - Karabag GG (2.20)
21.00: Kristal Palas - Milvol 1&2+ (1.60)
21.00: JUVENTUS - DORTMUND 1 (2.00)
