Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA UTORAK: Drama u Ajndhovenu

Žarko Urošević

16. 09. 2025. u 12:00

* Sent Žiloaz elitnoj publici želi da se predstavi u najbljem svetlu

ТИП ИЗДВАЈА ЗА УТОРАК: Драма у Ајндховену

Aleksa Stanković

NAŠ PREDLOG

18.45: Bilbao - Arsenal  2  (1.80)

18.45: PSV - ST. ŽILOAZ  4+  (2.10)

19.00: Bulonj - Bastija  2  (2.15)

20.00: Blekpul - Berov  1  (1.80)

21.00: Totenhem - Viljareal  2-3  (2.10)

21.00: Real Madrid - Marselj  NG  (2.20)

21.00: Benfika - Karabag  GG  (2.20)

21.00: Kristal Palas - Milvol  1&2+  (1.60)

21.00: JUVENTUS - DORTMUND  1   (2.00)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEŠTANI TVRDE DA JE SKORO IZAŠAO IZ ZATVORA: Novi detalji monstruoznog ubistva kod Obrenovca - sumnja se da je ovo motiv za krvavi pir

MEŠTANI TVRDE DA JE SKORO IZAŠAO IZ ZATVORA: Novi detalji monstruoznog ubistva kod Obrenovca - sumnja se da je ovo motiv za krvavi pir