GOLEADA NA "FILIPS ARENI": Fudbal koji forsira nekadašnji prvak Evrope garantuje veliki broj pogodaka
OČEKUJEMO golove na susretu PSV-a i Rojal uniona koji se sastaju u prvom kolu grupne faze Lige šampiona (18.45).
PSV je poznat kao napadački nastrojen tim, pogotovo od kada ga vodi Peter Boš i ništa drugačije nije ni ove sezone. Na šest odigranih mečeva u svim takmičenjima postigao je čak 19 golova, preko tri u proseku, a često je i primao po nekoliko pogodaka, tako da su golaede redovna pojava na mečevima "filipsovaca".
Idealan primer bio je meč proteklog vikenda između PSV-a i i NEC Nijmegena koji je pripao holandskom prvaku rezultatom 5:3.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Sa druge strane, Rojal union je takođe silovit otvorio novu sezonu, nakon sedam odigranih kola prvi je na tabeli Župiler pro lige sa 17 osvojenih bodova i bez ijednog poraza.
Napadački nije raspoložen kao PSV, postigao je 15 golova, ali je pokazao da može biti i te kako potentan ukoliko je to potrebno ili kada mu se protivnik "otvori".
NAŠ TIP: |1-3&||1-3 (kvota 1,85)
