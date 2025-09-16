Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

16. 09. 2025. u 10:05

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.

FOTO: Tanjug/AP/Mike Egerton

Utorak

18.45 Atletik Bilbao - Arsenal X (3,60)

21.00 Brentford - Aston vila X (3,60)
21.00 Totenhem - Viljareal X (3,85)

Ukupna kvota: 49,90

