NJUKASL TRAŽI POVRATAK NA EVROPSKU MAPU: Barselonini mečevi u grupnoj fazi prošle sezone bili su pravi festival golova

NjUKASL se posle godinu dana pauze vraća na veliku scenu Lige šampiona, a teži zadatak nije mogao da dobije – na „Sent Džejmsis park“ stiže Barselona.

Za ekipu Edija Haua to je možda i najveća utakmica u novijoj istoriji kluba, posebno jer dolazi u trenutku kada su „svrake“ konačno upisale prvu pobedu u Premijer ligi, minimalnim rezultatom protiv Vulverhemptona.

Taj trijumf daje preko potrebnu dozu samopouzdanja, budući da Njukasl u Ligi šampiona nije blistao – u poslednjih osam evropskih mečeva ima samo jednu pobedu (tri remija i četiri poraza). Ipak, upravo taj jedini trijumf došao je na domaćem terenu, protiv PSŽ-a (4:1), što potvrđuje koliko „svrake“ umeju da budu opasne pred svojim navijačima.

Šest pobeda u poslednjih osam domaćih mečeva u svim takmičenjima (uz dva poraza) ulivaju dodatnu dozu optimizma.

Barselona, sa druge strane, u Englesku dolazi kao aktuelni šampion Španije i u dobrom raspoloženju. Katalonci su u La ligi startovali bez poraza – tri pobede i jedan remi – a za vikend su deklasirali Valensiju sa čak 6:0.

Tim -Ćavija Ernandesa ima iskustvo u balansiranju između domaćeg prvenstva i Evrope, ipak je ovo njihova 30. uzastopna sezona u elitnom takmičenju. Na prethodnih 29 nastupa Barselona je samo tri puta izgubila na startu grupne faze (20 pobeda i 6 remija), što dovoljno govori o njihovoj navici da snažno otvaraju kampanju.

Međusobni dueli takođe govore u korist Katalonaca. U četiri zvanična susreta Barselona ima tri pobede, dok je Njukasl slavio samo jednom. Štaviše, Barselona je u poslednjih 16 mečeva Lige šampiona protiv engleskih klubova ostvarila čak 12 pobeda (uz po dva remija i dva poraza), pa se s pravom smatra favoritom.

Kada je reč o statistici, zanimljiv je podatak da je samo jedan od poslednjih sedam mečeva Njukasla završen tako da su obe ekipe postigle gol. Takođe, u poslednjih deset evropskih mečeva kod kuće primili su više od jednog gola samo jednom.

S druge strane, Barselonini mečevi u grupnoj fazi prošle sezone bili su pravi festival golova – prosek je bio preko pet pogodaka po utakmici. Dodatno, Katalonci su uspeli da postignu pogodak u drugom poluvremenu u šest uzastopnih gostovanja u Ligi šampiona.

Ključni akteri su takođe pod lupom. Za Njukasl, novajlija Nik Voltemade postigao je debi gol protiv Vulverhemptona, svoj drugi u poslednjih osam klupskih nastupa, i to u prvom poluvremenu.

Barselona će pak računati na Markusa Rašforda, koji ima sjajan učinak protiv Njukasla – osam direktnih učešća u golovima (pet pogodaka i tri asistencije) u 11 startova, od čega četiri učinka u šest mečeva na „Sent Džejmsis parku“. Odsutni su Joane Visa kod Njukasla, dok je Entoni Gordon na raspolaganju jer mu suspenzija važi samo za domaće takmičenje. Kod Barselone je izostao Lamine Jamal, kao i povređeni Frenki de Jong i Gavi.

Sve ovo ukazuje na zanimljiv i dinamičan susret – Njukasl traži povratak na evropsku mapu, dok Barselona tradicionalno startuje snažno i donosi efikasne mečeve.

