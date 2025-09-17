TRENERSKI OKRŠAJ NEKADAŠNJIH SAIGRAČA: Ajaks nije pobedio Inter od čuvenog finala pre više od pola veka

AJAKs dočekuje inter na otvaranju nove sezone u Ligi šampiona. Biće to prilika za "kopljanike da osrtvare prvu pobedu nad "neroazurima posle one u epskom finalu Kupa evrposkih šampiona iz 1972. godine.

Od tada sastali su se u dva navrata u grupnoj fazi, a iz ta četiri duela inte4r ima tri pobede i jedan remi.

Holandski velikan dočekuje meč u optimističnom raspoloženju, jer u Eredivizi još uvek ne zna za poraz, doduše im dva remija uz tri pobede, ali istovremeno svestan je da ova sezona tek treba da pokaže koliko je zaista blizu staroj slavi.

„Kopljanici“ su nakon čuvenog polufinala iz 2019. tek jednom uspeli da prođu grupu, što dovoljno govori o padu u evropskim okvirima. Ipak, pozitivna statistika kaže da su u četiri od poslednjih pet sezona startovali pobedom u Ligi šampiona, što je motiv više za mladog trenera Džona Hejtingu. On je tek peti čovek u istoriji koji je i igrao i vodio Ajaks u ovom takmičenju.

S druge strane, Inter dolazi uz dosta pritiska. Kristijan Kivu, koji je na prelazu dva veka sa Hejtingom delio svlačionicu u Ajaksu,još traži pravu formu svog tima.

Bolan poraz od Juventusa (3:4) u "derbiju Italije", u kome su „nerazuri“ vodili do samog kraja, pokazao je slabosti u odbrani. Problem je još veći ako se doda da je Inter u poslednja četiri meča Lige šampiona primio čak 13 golova. To su brojke koje zabrinjavaju, naročito uoči gostovanja u Amsterdamu, gde ih čeka ekipa koja voli da napadne od samog starta.

Istorija međusobnih duela, međutim, nije na strani domaćina. Ajaks nije pobedio u poslednja četiri sudara sa Interom, a protiv italijanskih klubova na svom terenu već 13 utakmica ne zna za trijumf. Sa druge strane, Inter je neporažen u poslednjih 13 evropskih mečeva sa Holanđanima.

Ipak, nova sezona donosi i nove šanse. Na Ajaksovim utakmicama je u četiri od pet slučajeva ove sezone viđen gol u prvih 20 minuta, što obećava otvoren početak. Ujedno, osam od poslednjih 12 evropskih mečeva „kopljanika“ završeno je sa više od 3.5 golova.

Inter ume da bude efikasan u završnici – na sedam od devet poslednjih golova u LŠ dali su ili primili posle 60. minuta. To upućuje na neizvesnost i u ovom duelu, gde jedan kasni pogodak može da odluči sve.

Dobra vest za trenere je da nemaju većih problema sa povredama – Ajaksu nedostaje samo Branko van den Bumen, dok je Inter kompletan.

Sabirajući sve – tradiciju, formu i statistiku – čini se da nas očekuje spektakl sa puno golova. Ajaks je gladan evropskih uspeha, Inter želi da pokaže da nije slučajno stizao do finala u poslednje tri godine. Kladioničarski gledano, najlogičniji izbor je kombinacija golova na obe strane.

