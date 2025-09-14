"ĐALOROSI" SE UZDAJU U KONTRANAPAD: "Boginja provincije" traži prvu pobedu u sezoni
ATALANTA i Leče sastaju se u trećem kolu italijanske Serije A.
Iako je Atalanta počela sezonu neujednačeno, sa samo dva remija u prva dva kola, očekuje se da će u ovom meču pokušati da dođe do pobede i kontroliše igru. Leče će verovatno igrati na kontranapad i tražiti prilike iz slobodnih udaraca i kornera.
S obzirom na slabu formu Atalante na startu sezone i odsustvo trenera Gasperinija koji je otišao u Rim, odbijen je tip na čistu pobedu domaćina. Međutim, prednost terena će dati Atalanti priliku da pritisne, stvarajući šanse i eventualno golove.
Očekuju se brojne prilike, korneri i gol/golovi, jer će skromni rival, koji takođe nije dobro počeo sezonu, biti izložen napadu domaćina. Taktika i inicijativa Atalante verovatno će doneti dinamičan meč sa golovima i uzbuđenjem.
NAŠ TIP: 3+ (1,80)
