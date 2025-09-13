Tip fudbal

3+ TIKET za danas: Evo današnjih predloga - na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

13. 09. 2025. u 11:02

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

Subota

15.30 Hajdenhajm - B. Dortmund UG 3+ (1,57)

16.00 Ejupspor - Galatasaraj UG 3+ (1,45)
16.00 Start - Kongsvinger UG 3+ (1,47)

 Ukupna kvota: 3,34

 

