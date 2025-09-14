GOSTIMA PRETI NOVA KATASTROFA: Barsa je ove godine dala 12 golova Valensiji u samo dve utakmice

ŠAMPION Španije Barselona će u prvoj utakmici na svom terenu ove sezone dočekati Valensiju.

FOTO: Tanjug/AP

Utakmica se neće igrati na čuvenom Kampu nou stadionu, koji se i dalje obnavlja, već na manjem stadionu „Johan Krojf” sa svega 6.000 mesta. Katalonci nisu na vreme dobili sve potrebne dozvole za korišćenje većeg stadiona (prošlu sezonu Barsa je dočekivala goste na Olimpijskom stadionu Luis Kompani, popularnom Monžuiku) pa će ulaz će stoga biti omogućen isključivo članovima kluba - ali naravno da ni za sve njih neće biti mesta.

Iako se van terena susreću sa problemima, Barselona nema pravo na kiks. Real Madrid ulazi u kolo sa dva boda više i svaki propust mogao bi da skupo košta ekipu Hansija Flika.

Podsećamo, u prošlom meču Barsa je remizirala kod Rajo Valjekana (1:1), a bod im je sačuvao golman Žoan Garsija koji je uz Lamina Jamala bio najbolji igrač šampiona. Rajo je čak i poveo u 86. minutu ali je taj gol za nesuđenih 2:1 poništen zbog ofsajda.

Katalonci, ipak, mogu biti mirni kada ssu domaćini. U poslednjih 11 ligaških utakmica pred svojim navijačima imaju devet pobeda, jedan remi i jedan poraz. Samo je Real bio bolji na svom terenu u tom periodu. To jasno govori da Barselona ne planira da prepusti bilo šta slučaju.

Valensija dolazi podignutog morala. Posle jednog remija i jednog poraza, konačno su stigli do pobede – ubedljivih 3:0 protiv Hetafea. Pre toga su protiv Osasune izgubili minimalno, iako su skoro 70 minuta igrali sa igračem manje. Taj duh borbenosti jasan je znak da ih ne treba potceniti.

Od dolaska trenera Karlosa Korberana, Valensija je dosta tvrda ekipa na gostovanjima. U 11 utakmica van svoje kuće pretrpeli su svega tri poraza, a čak šest puta igrali nerešeno. Očigledno je da znaju da zaključaju vrata i otežaju posao favoritu.

Kada je u pitanju istorija međusobnih duela, Barselona ima ogromnu prednost. U poslednjih deset okršaja u La ligi ne znaju za poraz (osam pobeda i dva remija). Ali, navijači još pamte prošlu sezonu, bolje reći imaju noćne more, kada je Barsa na svom terenu uništila Valensiju sa 7:1 (taj meč igran je na "Monžuiku"), da bi samo nekoliko dana kasnije u Kupu bilo 5:0 za goste u Valensiji.

Statistika obećava zanimljiv meč. U pet od poslednjih šest Barsinih domaćih utakmica viđeno je „gol-gol”. Takođe, u istom periodu gotovo redovno pada pogodak u poslednjih deset minuta. S druge strane, Valensija već sedam mečeva u nizu prima manje od dva gola, ali i na gostovanjima često igra „gol-gol”.

Kada je reč o ključnim igračima, Robert Levandovski je ponovo u prvom planu. Savladao je golmane u pet mečeva protiv Valensije, i to uglavnom u drugom poluvremenu. Sa druge strane, Ugo Duro ume da bude opasan po Barsu, jer sva tri svoja gola protiv njih postigao je pre sat vremena igre.

Barselona će biti oslabljena, jer je Frenki de Jong povređen na reprezentativnoj pauzi. Dobra vest za goste je povratak kapitena Žozea Gaje posle suspenzije. Njegovo prisustvo u odbrani biće ključno ako žele da zaustave Levandovskog i ostatak napada.

Šampion je izraziti favorit i sve osim pobede bila bi senzacija. Ipak, Valensija ume da pogodi mrežu, pa je prihvatljiva opcija 1&GG, ali poslednji kup-susret (5:0) govori nam da je možda pametnije odigrati kombinaciju keca i ukupno golova na meču. Kvota je nešto manja, ali je verovatnoća prolaznosti utoliko veća.

