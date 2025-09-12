NENAD DŽODIĆ: U Strazburu sve pršti pred Avr
* Skaut Monpeljea, analizira francuske parove
MOJ TIP
MARSELj – LORIJEN 1
Nica – Nant 1X
Okser – Monako X2
Lil – Tuluz 1
Brest – Pariz 1X
Mec – Anže X
PSŽ – Lans 1
STRAZBUR – AVR 1
Ren – Lion 12
Marselj je na papiru klasa za Lorijen. To bi trebalo da potvrdi i na terenu.
Okser je imao dva vezana gostovanja, oba puta je izgubio, sada može najviše do boda kod kuće protiv Monaka.
Brest je „domaćinski“ tim, ali nisam siguran da će doći do tri boda, jer se gostujući Pariz silno pojačao.
Strazbur ima širok krug kvalitetnih fudbalera, sve pršti u borbi za prvih 11. Ko dobije šansu protiv Avra, daće sve da je iskoristi. Kec je fiks.
