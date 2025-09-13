BRANISLAV JOVANOVIĆ: Voša ima tim za velika dela
* Prognozira parove Superlige Srbije
MOJ TIP
SUOBOTA,
Javor – IMT 1
Radnik – Radnički KG 2
OFK Beograd – Novi Pazar 0-2
VOJVODINA – ČUKARIČKI 1
NEDELjA,
Crvena zvezda – Železničar 1-1
Radnički Niš – Napredak 1
Spartak – Partizan 2
TSC – MLADOST 0-2
Mladost će da se posveti odbrani svog gola na terenu TSC, koji je vezao četiri poraza. Predlažem 0-2 gola.
Vojvodina, uz Partizan i Crvenu zvezdu, nema poraz. Ima tim za velika dela, i verujem da će sigurno pobediti Čukarički.
