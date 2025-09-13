BRANISLAV JOVANOVIĆ: Voša ima tim za velika dela

* Prognozira parove Superlige Srbije

MOJ TIP

SUOBOTA,

Javor – IMT 1

Radnik – Radnički KG 2

OFK Beograd – Novi Pazar 0-2

VOJVODINA – ČUKARIČKI 1

NEDELjA,

Crvena zvezda – Železničar 1-1

Radnički Niš – Napredak 1

Spartak – Partizan 2

TSC – MLADOST 0-2

Mladost će da se posveti odbrani svog gola na terenu TSC, koji je vezao četiri poraza. Predlažem 0-2 gola.

Vojvodina, uz Partizan i Crvenu zvezdu, nema poraz. Ima tim za velika dela, i verujem da će sigurno pobediti Čukarički.