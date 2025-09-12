DEBITANT PROTIV JUBILARCA: Leverkuzen ima novog trenera, koliko će mu trebati da počisti nered iza Ten Haga?

NOVI početak u Leverkuzenu označava i novog trenera.

Posle samo 62 dana saradnje klub je raskinuo ugovor sa Erikom ten Hagom, koji nije uspeo da podigne ekipu i ostavio je iza sebe najlošiji start u Bundesligi u poslednjih osam godina. Atmosfera unutar svlačionice takođe nije bila najbolja, pa je rukovodstvo odlučilo da okrene novi list.

Na klupu sada seda Kasper Hjulmand, iskusni danski stručnjak. Njegov najveći trenerski uspeh ostaje osvajanje titule u Danskoj sa Nordšelandom 2011/12, ali u Nemačkoj nije ostavio dublji trag. U periodu provedenom u Majncu upisao je pet pobeda, deset remija i devet poraza, što nije bilo dovoljno za stabilnost. Upravo zato njegov povratak u Bundesligu nosi dozu neizvesnosti.

Istorija pokazuje da Hjulmand ne otvara sezone na najbolji način. U tri od poslednja četiri debija na klupi nije uspeo da slavi, što je faktor koji dodatno brine navijače Leverkuzena. S druge strane, domaći teren i želja da se ispravi loš start mogli bi da budu motivacioni plus.

Dok se Leverkuzen traži, Frankfurt deluje znatno stabilnije. Pod vođstvom Dina Topmelera ekipa je ušla u novu sezonu sa dve pobede u prva dva kola. Za mladog trenera ovo će biti jubilarni 100. meč na klupi, a činjenica da tim ulazi u njega sa maksimalnim učinkom dodatno govori o ozbiljnosti njegovog rada.

Frankfurt nije ovako otvorio sezonu još od 2012/13. Tada su dobili čak prva četiri meča, uključujući i trijumf od 2:1 protiv Leverkuzena. Taj podatak može biti ohrabrujući za goste, ali ukupna međusobna statistika i dalje je na strani „farmaceuta“.

Ukupno gledano, Leverkuzen je neporažen u 54 od 82 zvanična duela (41 pobeda, 13 remija, 28 poraza). Još važnije, poslednjih pet okršaja pripali su baš njima. To je serija koja uliva sigurnost, mada trenutna forma i turbulencije u klubu mogu da relativizuju taj podatak.

Kada je reč o golovima, brojke obećavaju. Leverkuzen je na tri od poslednja četiri meča imao bar dva pogotka već u prvom poluvremenu. Slično važi i za Frankfurt – samo jednom u poslednjih 17 gostovanja njihovo prvo poluvreme je završeno bez gola. Sve ukazuje da bi i ovaj duel mogao biti efikasan.

Igrači koji bi mogli da naprave razliku su dobro poznati. Patrik Šik je na meču drugog kola postigao dva gola i protiv Frankfurta ima veoma dobar učinak – čak pet pogodaka. Za goste se ističe Ricu Doan, čija sva četiri ovosezonska gola u svim takmičenjima dolaze na gostovanjima, a već je znao da pogađa mrežu Leverkuzena u ranijim sezonama.

Kadrovska situacija obe ekipe takođe privlači pažnju. Leverkuzen bi mogao da dobije pojačanje u vidu Žanjela Belosijana, koji se oporavlja od duge pauze zbog povrede kolena. U Frankfurtu su upitni Jonatan Burkard i Mario Gece, koji su propustili susret sa Hofenhajmom. Njihovo eventualno odsustvo moglo bi da utiče na ofanzivne opcije gostiju.

Sumirajući sve, Leverkuzen ulazi u ovaj meč sa novim trenerom i željom da prekine loš niz, dok Frankfurt želi da nastavi savršen start. Međusobna istorija ide na ruku domaćinu, ali trenutna forma i stabilnost gostiju deluju kao značajan faktor. Očekivati je otvoren duel sa golovima na obe strane.

