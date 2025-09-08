Tip fudbal

JURIMO HET-TRIK: Evo današnjih predloga za 3+ tiket, koji je prošao prethodna dva dana

В.М.

08. 09. 2025. u 08:08 >> 23:55

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vasdve utakmice na kojima se očekuju golovi.

ЈУРИМО ХЕТ-ТРИК: Ево данашњих предлога за 3+ тикет, који је прошао претходна два дана

Foto: Profimedia

Juče smo vam predložili četiri utakmice koje su došle, sa ukupnom kvotom 3,91. Taj tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

20.45 Švajcarska - Slovenija UG 3+ (1,80)

20.45 Gibraltar - Farska Ostrva UG 3+ (2,42)
 

 Ukupna kvota: 3,91

19 31

Košarkaška reprezentacija Srbije je eliminisana sa Evropskog prvenstva, a plasman među osam najboljih ekipa Evrobasketa 2025 onemogućio je poraz od Finske. Konačan rezultat, 86:92, epilog je burnih dešavanja, na momente i skandaloznih. Ipak, nema se šta zameriti samim pobednicima - oni su muški, borbenijom i, pre svega, koncentrisanijom igrom, uz neverovatan broj ofanivnih skokova protiv više ekipe - izbacili glavnog favorita za zlato. Istina, problemi s kojima su se naši suočili (povrede kapitena Bogdanovića, pa Tristana Vukčevića, koji nije igrao ovoga puta, a usred meča i peh Dobrića, te nastup rovitog Avramovića) nisu bili mali, ali malo ko je očekivao da će ekipa iz zemlje košarke - ispasti sa Evrobasketa već u osmini finala, i to od suparnika koji se nikako ne svrstava u košarkaške supersile. To se i dogodilo.

06. 09. 2025. u 22:50 >> 22:50

