BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
PRONAŠLI smo tri utakmice gde je iks najrealniji ishod:
Petak
15.00 Kenija - Gambija X (3,00)
20.45 Slovenija - Švedska X (3,25)
Ukupna kvota: 35,58
