Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

04. 09. 2025. u 09:30

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP

Četvrtak

17.00 Belorusija mladi - Belgija mladi 2 (1,24)

20.45 Holandija - Poljska 1 (1,26)
20.45 Slovačka - Nemačka 2 (1,44)

Ukupna kvota: 2,23

