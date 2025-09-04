JUČE SMO PROŠLI: Evo današnjih predloga za igru "oba tima daju gol"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Juče je utakmica turskog kupa koju smo stavili na tiket odložena, dok smo mečeve danskog kupa i engleske konferencije pogodili, pa je tiket bio dobitan, istina uz nešto umanjenu kvotu.
Taj tiket možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
ČETVRTAK
16.00 Gruzija - Turska GG (1,62)
16.00 Kazahstan - Vels GG (2,12)
18.30 Horsens - Viborg GG (1,80)
Ukupna kvota: 6,18
