Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI: Evo današnjih predloga za igru "oba tima daju gol"

В.М.

04. 09. 2025. u 08:30

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

Foto: Profimedia

Juče je utakmica turskog kupa koju smo stavili na tiket odložena, dok smo mečeve danskog kupa i engleske konferencije pogodili, pa je tiket bio dobitan, istina uz nešto umanjenu kvotu.

Taj tiket možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

ČETVRTAK

16.00 Gruzija - Turska GG (1,62)
16.00 Kazahstan - Vels GG (2,12)
18.30 Horsens - Viborg GG (1,80)

Ukupna kvota: 6,18

