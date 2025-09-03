Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

03. 09. 2025. u 08:26

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Foto Profimedia

MAlo je nedostajalo da juče upišemo drugi uzastopni prolaz, ali je na utakmici Voring - Salizberi ostao rezultat iz prvih 45 minuta (2:0). 

Evo današnjih predloga:

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

3+ TIKET ZA SREDU

15.00 Sejšeli - Gabon UG 3+ (1,20)
20.45 Brekli - Karlajl UG 3+ (1,85)
20.45 Iksmut - Šrafesburi UG 3+ (1,62)

 Ukupna kvota: 3,60

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS 

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Zelena energija za budućnost

Zelena energija za budućnost