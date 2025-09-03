3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
MAlo je nedostajalo da juče upišemo drugi uzastopni prolaz, ali je na utakmici Voring - Salizberi ostao rezultat iz prvih 45 minuta (2:0).
Evo današnjih predloga:
3+ TIKET ZA SREDU
15.00 Sejšeli - Gabon UG 3+ (1,20)
20.45 Brekli - Karlajl UG 3+ (1,85)
20.45 Iksmut - Šrafesburi UG 3+ (1,62)
Ukupna kvota: 3,60
