BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

02. 09. 2025. u 13:00

PRONAŠLI smo tri utakmice na Ostrvu gde je iks najrealniji idhod:

Utorak

20.00 Vimbldon - Stivenidždž X (3,35)

20.00 Svindon - Reding X (3,60)
20.45 Solihal M. - Jeovil X (3,25)

Ukupna kvota: 39,19

