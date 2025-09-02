Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

02. 09. 2025. u 09:20

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

Utorak

17.30 P-lirot - Ilves 2 |2+ (1,90)

19.00 Sundbi - Vanlose |2+ (2,50)

Ukupna kvota: 4,75

