"LALE" NASTAVLJAJU DA DOMINIRAJU: Na prva dva meča Holanđani su postigli deset golova uz nijedan primljen!

Holandija će ugostiti Poljsku na "De Kajpu" u malom derbiju grupe "G" kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

FOTO: EPA

Holanđani su silovito otvorili ove kvalfiikacije upisavši pobede nad Finskom i Maltom. Postigli su čak deset golova na tim mečevima i pokazali zašto su glavni favoriti za prvo mesto u grupi i plasman na Svetsko prvenstvo.

"Lale" tradicionalno igraju veoma dobro na domaćem terenu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, neporaženi su na 11 takvih utakmica zaredom i u tom periodu su pisali osam pobeda uz čak 28 datih golova.

Holandija je igrala na sedam od poslednjih devet Svetskih prvenstava, a najbolje rezultate beležila je 1974, 1978 i 2010 kada je stizala do finala, ali su redom od nje bolji bili Zapadna Nemačka, Argentina i Španija.

Sa druge strane, Poljaci takođe imaju šest osvojenih bodova, ali su odigrali meč više od večerašnjeg rivala. Kvalifikacija su započeli očekivanim pobedama nad Litvanijom i Maltom, nakon čega je usledio poraz od Finske (1:2).

Taj poraz posebno boli jer je utisak da će se upravo sa Fincima boriti za drugo mesto koje vodi u baraž, dok je konsenzus da će se direktno na završni turnir plasirati Holandija.

Trenutno je prva na tabeli grupe "G" Finska sa sedam bodova na svom saldu, što je po jedan više od Holandije i Poljske, ali su "lale" odigrale samo dve utakmice do sada naspram četiri meča Finaca, odnosno tri Poljaka.

Što se tiče samog meča mi verujemo u pobedu Holanđana, dominantni su na svom terenu, igraju dobar fudbal, Kuman ih je naštelovao i očekujemo rutinski trijumf popularnih "lala".

